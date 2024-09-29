Собрание мулл духовных семинарий в осуждение преступлений сионистского режима в Куме

Группа студентов и мулл духовной семинарии Кума в воскресенье после гибели Сейеда Хасана Насраллы и преступлений сионистского режима собрались в медресе Файзия в Куме.

journalistشهرام مومنی نوکنده
29 сент. 2024 г., 17:15

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .