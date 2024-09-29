Собрание мулл духовных семинарий в осуждение преступлений сионистского режима в Куме

Группа студентов и мулл духовной семинарии Кума в воскресенье после гибели Сейеда Хасана Насраллы и преступлений сионистского режима собрались в медресе Файзия в Куме.
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