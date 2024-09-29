Открытое заседание парламента в воскресенье

Открытое заседание парламента в воскресенье с участием 285 депутатов под председательством Мохаммада Багера Галибафа.

journalistشهرام مومنی نوکنده
29 сент. 2024 г., 17:05

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