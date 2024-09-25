Третий день визита Президента в Нью-Йорк

На третий день своего визита в Нью-Йорк в среду президент Масъуд Пезешкиян встретился и провёл переговоры с наследным принцем Кувейта Шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

journalistشهرام مومنی نوکنده
25 сент. 2024 г., 22:13

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