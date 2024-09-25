Встреча Лидера с семьями погибших ирано-иракской войны

В пятый день Недели Священной Обороны группа ветеранов, семей погибших, деятелей искусства, писателей, спасателей и ветеранов Священной Обороны и Сопротивления утром в среду в Тегеране встретились с аятоллой Хаменеи, Лидером Исламской революции.
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