Выступление Президента на 79-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций

Масъуд Пезешкиян, президент Исламской Республики Иран, который постеил Нью-Йорк для участия в 79-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, выступил с речью перед представителями стран-членов в среду утром.
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