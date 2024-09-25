Выступление Президента на 79-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций

Масъуд Пезешкиян, президент Исламской Республики Иран, который постеил Нью-Йорк для участия в 79-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, выступил с речью перед представителями стран-членов в среду утром.

journalistشهرام مومنی نوکنده
25 сент. 2024 г., 15:28

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