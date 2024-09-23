Президент Ирана прибыл в Нью-Йорк

Нью-Йорк, 23 сентября, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан сегодня утром прибыл в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке во главе высокопоставленной делегации для участия в 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

23 сент. 2024 г., 10:37

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