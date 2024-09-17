Встреча спортсменов, направленных на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже, с Лидером

Члены делегации Ирана, направленные на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже, во вторник утром встретились с аятоллой Хаменеи, Лидером Исламской революции, в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
17 сент. 2024 г., 13:50

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