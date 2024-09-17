Встреча спортсменов, направленных на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже, с Лидером

Члены делегации Ирана, направленные на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже, во вторник утром встретились с аятоллой Хаменеи, Лидером Исламской революции, в Тегеране.
17 сент. 2024 г., 13:50
Похожие новости
-
Лидер Ирана: двойные стандарты стран, управляющих международными спортивными вопросами, были очевидны на последних Олимпийских играх
Тегеран, 17 сентября, ИРНА - Верховный лидер аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что двойные стандарты…
-
Верховныйл лидер: вопрос «Исламской уммы» нельзя забывать ни в коем случае
Тегеран, 16 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал…
??? ???????????