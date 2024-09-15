Каждые 10 минут один ребенок в Газе убивается

С начала войны в Газе около 17 000 детей были убиты Израилем, и каждые 10 минут жизнь одного ребенка в Газе отнимается.

journalistشهرام مومنی نوکنده
15 сент. 2024 г., 20:02

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