Бывший израильский министр: мы в шаге от стратегического провала

Бывший министр юстиции режима сионистов Хайим Рамон в интервью газете "Маарив" сказал: "Мы должны раскрыть некоторые тяжелые и болезненные факты, которые политические и военные руководители не осмеливаются озвучить. Спустя 11 месяцев войны мы не смогли достичь ни одной из наших целей. Мы сейчас не в шаге от победы, а в шаге от стратегического поражения".