Бывший израильский министр: мы в шаге от стратегического провала

Бывший министр юстиции режима сионистов Хайим Рамон в интервью газете "Маарив" сказал: "Мы должны раскрыть некоторые тяжелые и болезненные факты, которые политические и военные руководители не осмеливаются озвучить. Спустя 11 месяцев войны мы не смогли достичь ни одной из наших целей. Мы сейчас не в шаге от победы, а в шаге от стратегического поражения".

journalistشهرام مومنی نوکنده
11 сент. 2024 г., 16:05

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .