Клубов Азии по волейболу: Шехдаб Йезда и Джакарта Бехьянг Индонезии

Матч между волейбольными командами Шехдаб Йезда и Джакарта Бехьянг Индонезии, состоялся в воскресенье вечером в третьем матче Азиатских клубных волейбольных соревнований 2024 года в спортивном зале в Йезде и завершился победой Шехдаба со счетом 3:1.

journalistشهرام مومنی نوکنده
9 сент. 2024 г., 17:41

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