Клубов Азии по волейболу: Шехдаб Йезда и Джакарта Бехьянг Индонезии

Матч между волейбольными командами Шехдаб Йезда и Джакарта Бехьянг Индонезии, состоялся в воскресенье вечером в третьем матче Азиатских клубных волейбольных соревнований 2024 года в спортивном зале в Йезде и завершился победой Шехдаба со счетом 3:1.