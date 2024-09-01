Паломники, идущие пешком в Мешхед

Одновременно с наступлением последней декады месяца Сафар и годовщиной смерти имама Резы, паломники отправляются пешком для совершения траурных обрядов. Согласно заявлению администрации провинции Хорасан-Резави, на сегодняшний день в Мешхед прибыло три миллиона человек.
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