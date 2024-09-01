Паломники, идущие пешком в Мешхед

Одновременно с наступлением последней декады месяца Сафар и годовщиной смерти имама Резы, паломники отправляются пешком для совершения траурных обрядов. Согласно заявлению администрации провинции Хорасан-Резави, на сегодняшний день в Мешхед прибыло три миллиона человек.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 сент. 2024 г., 21:24

Похожие новости

????

??? ???????????

You are replying to: .