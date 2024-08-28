Встреча национального лидера Туркменистана и сопровождающей делегации с Лидером

Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и сопровождающая его делегация встретились в среду с Аятоллой Хаменеи, Верховным Лидером Исламской Революции.
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