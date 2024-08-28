Встреча национального лидера Туркменистана с Президентом

Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который посетил Тегеран, в среду встретился и провел переговоры с Президентом Ирана Масъудом Пезешкияном.
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