Встреча министров иностранных дел Катара и Ирана

Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр и министр иностранных дел Катара, который прибыл в Тегеран для консультаций с официальными лицами Ирана, встретился и провел переговоры с Аббасом Аракчи, министром иностранных дел, в понедельник.