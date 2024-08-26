Встреча министров иностранных дел Катара и Ирана

Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр и министр иностранных дел Катара, который прибыл в Тегеран для консультаций с официальными лицами Ирана, встретился и провел переговоры с Аббасом Аракчи, министром иностранных дел, в понедельник.

journalistشهرام مومنی نوکنده
26 авг. 2024 г., 17:30

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