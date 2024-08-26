Лидер Ирана: Имам Хусейн принадлежит человечеству

Аятолла Хаменеи заявил: "Мы, шииты, гордимся тем, что следуем за имамом Хусейном, но имам Хусейн принадлежит не только нам. Исламские течения, как шииты, так и сунниты, все находятся под знаменем имама Хусейна. В этом великом шествии участвуют даже те, кто не является приверженцами ислама, и это продолжится, если будет на то воля Аллаха".

journalistشهرام مومنی نوکنده
26 авг. 2024 г., 13:03

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