Караваны Южного Хорасана в Каземине, Ирак

Караваны благотворительных организаций провинции Южный Хорасан находятся на улице Имама Махди или у ворот Имама Махди в Каземине, где они оказывают услуги паломникам во время Арбаина. Они ежегодно предоставляют паломникам Арбаина в Каземине особые услуги, такие как ремонт сумок и обуви, портняжное дело, парикмахерские услуги, а также культурные и медицинские услуги.