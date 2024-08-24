Караваны Южного Хорасана в Каземине, Ирак

Караваны благотворительных организаций провинции Южный Хорасан находятся на улице Имама Махди или у ворот Имама Махди в Каземине, где они оказывают услуги паломникам во время Арбаина. Они ежегодно предоставляют паломникам Арбаина в Каземине особые услуги, такие как ремонт сумок и обуви, портняжное дело, парикмахерские услуги, а также культурные и медицинские услуги.
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