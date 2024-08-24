Рюкзаки паломников Арбаина

Общим знаменателем большинства паломников Арбаина являются их рюкзаки. Наклейки, таблички или печати, которые они несут с собой на своих рюкзаках во время Арбаина, являются личными записями, которые вытекают из верований паломников.

journalistشهرام مومنی نوکنده
24 авг. 2024 г., 21:18

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