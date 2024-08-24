Обновление верности членов правительства идеалам имама Хомейни

В субботу Президент и кабинет министров во время церемонии открытия недели правительства посетили мавзолей основателя Исламской революции и вновь подтвердили верность идеалам имама Хомейни.

journalistشهرام مومنی نوکنده
24 авг. 2024 г., 14:46

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