Обновление верности членов правительства идеалам имама Хомейни

В субботу Президент и кабинет министров во время церемонии открытия недели правительства посетили мавзолей основателя Исламской революции и вновь подтвердили верность идеалам имама Хомейни.
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