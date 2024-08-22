Бейн-Алхарамейн, Ирак

В преддверии наступления Арбаина, траура по имаму Хосейну, шииты-скорбящие из разных стран, особенно из Ирана, прибыли в Кербелу и, находясь в Бейн-Алхарамейне, у храма Имама Хусейна и Абу ль-Фадля аль-Аббаса.

journalistشهرام مومنی نوکنده
22 авг. 2024 г., 14:12

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