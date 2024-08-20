Пеший поход к Арбаину

Миллионы шиитов и поклонников имама Хусейна ежегодно со всего мира отправляются в Кербелу, чтобы принять участие в траурных церемониях Арбаина. Дорога из Наджафа в Кербелу известна как "Тарик аль-Хусейн (а)". Длина этого маршрута около 80 километров, он отмечен 1452 ориентирами.
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