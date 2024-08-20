7-е заседание по рассмотрению правомочности предлагаемых министров

7-е заседание по рассмотрению правомочности предлагаемых министров правительства 14-ого созыва состоялось во вторник под председательством Мохаммада Багера Галибафа, в присутствии президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
20 авг. 2024 г., 15:47

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