7-е заседание по рассмотрению правомочности предлагаемых министров правительства 14-ого созыва состоялось во вторник под председательством Мохаммада Багера Галибафа, в присутствии президента Масъуда Пезешкияна.
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