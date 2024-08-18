Некоторые арабы стали большими сионистами, чем сами израильтяне

Насир бин Ахмад бин Мубарак Аль Халифа, бывший посол Катара в Австралии и Хорватии, раскритиковал конформизм некоторых арабов по отношению к сионистам и подчеркнул, что Израиль смог достичь некоторых своих целей в регионе, когда некоторые арабы стали сионистами.

journalistشهرام مومنی نوکنده
18 авг. 2024 г., 16:47

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