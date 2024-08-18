Пеший поход к Арбаину

Миллионы шиитов и почитателей имама Хусейна каждый год со всего мира направляются в Кербелу, чтобы принять участие в церемонии Арбаина. «Путь мулл», проходящий среди пальмовых рощ по берегу реки Евфрат, был выбран и стал традиционным в те времена, когда посещение Кербелы было запрещено муллами.