Пеший поход к Арбаину

Миллионы шиитов и почитателей имама Хусейна каждый год со всего мира направляются в Кербелу, чтобы принять участие в церемонии Арбаина. «Путь мулл», проходящий среди пальмовых рощ по берегу реки Евфрат, был выбран и стал традиционным в те времена, когда посещение Кербелы было запрещено муллами.
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