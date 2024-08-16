Церемония сопровождения паломников Арбаина

Церемония сопровождения паломников на Арбаин имама Хусейна состоялась в четверг вечером с участием местных жителей и шиитских паломников на площади Азади.
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