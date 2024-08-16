Торжественный прием Хасана Йаздани и Рахмана Амузада

Хасана Йаздани и Рахман Амузад, медалисты по вольной борьбе на Олимпийских играх в Париже 2024 года, в четверг с приветствием местных жителей в Джуйбар и Бехшахре.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 авг. 2024 г., 14:58

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