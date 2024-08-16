Премьер-лига футбола – тегеранский «Персеполис» и исфаханский «Зоб-Ахан»

Матч команд футбольного клуба «Персеполис» и «Зоб-Ахан» в первом туре Лиги клубов Ирана состоялся в четверг на стадионе Имама Хомейни в Араке и завершился ничьей 1:1.
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