Премьер-лига футбола – тегеранский «Персеполис» и исфаханский «Зоб-Ахан»

Матч команд футбольного клуба «Персеполис» и «Зоб-Ахан» в первом туре Лиги клубов Ирана состоялся в четверг на стадионе Имама Хомейни в Араке и завершился ничьей 1:1.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 авг. 2024 г., 14:44

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