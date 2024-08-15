Долина Эшк (любовь) – красивая достопримечательность в провинции Чахармахал и Бахтиари

Провинция Чахармахал и Бахтиари всегда привлекала внимание туристов благодаря красивой природе, захватывающим пейзажам и приятной погоде. Эта провинция считается раем для любителей природы, желающих погрузиться в ее сердце и насладиться ее природными проявлениями. Долина Эшк – лишь один из уголков этого рая. Говорят, в далеком прошлом по обе стороны долины жили влюбленные, но из-за отсутствия моста не могли соединиться. Наконец, они нашли единственный способ добраться друг до друга – зайти в речную воду. Именно поэтому долина получила название Эшк (любовь). Водопад Долина Эшк – одна из достопримечательностей этого региона, расположенный в деревне "Долина Эшк". Длина водопада достигает 100 метров, и он вытекает из глубины горы с большой скоростью. В долине Эшк протекает самая высокая и полноводная река нашей страны – река Карун. Она ревет на медленной скорости в окрестностях водопада и района долины Эшк, создавая неповторимые виды, проходя через гранатовые сады и рисовые поля. Среди достопримечательностей, расположенных вокруг этой долины, можно упомянуть охраняемую территорию Хелен и водопад Тангэ Зендан.