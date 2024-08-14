Встреча организаторов Национального съезда шахидов провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад с Верховным лидером

Группа семей шахидов и организаторов Национального конгресса шахидов провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад встретилась с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи в полдень четверга.

journalistشهرام مومنی نوکنده
14 авг. 2024 г., 17:47

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