Исторический мавзолей Шейха Сефи ад-Дина Ардебили – шедевр иранского искусства и архитектуры.

Комплекс ханака (суфийская обитель) и мавзолей Шейха Сефи ад-Дина Ардебили является одной из достопримечательностей Ардебиля, где сначала использовался в качестве место поклонения, потом там похоронены Шейх Сефи, шах Исмаил и некоторые должностные лица периода Сефевидов. Шейх Сефи ад-Дин Исхак Ардебили был основателем ханака сефевидов в Ардебиле, который со временем приобрел множество последователей. Мавзолей поражает каждого посетителя своими великолепным иранским архитектурным стилем, красивыми украшениями, такими как мозаичная плитка, мокраны, штукатурка, изысканные надписи из произведений Мир Имада, Мира Кавамуддина, Мохаммада Исмаила (известных каллиграфов периода Сефевидов), инкрустация, позолота, живопись и... . Ардебильский ковер является одним из изысканных предметов, всемирно известных этого мавзолея, который хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Во время ирано-российских войн и падения города Ардебиль при правлении Каджаров, рукописи библиотеки Шейха Сефи ад-Дина были вывезены из Ирана и сейчас хранятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Этот мавзолей был построен сыном Шейха Сефи ад-Дина в 1334 году. Он внесен в список национальных объектов Ирана и ЮНЕСКО.