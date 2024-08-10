Туризм в Хорасане-Разави, Иран

Провинция Хорасан-Разави с центром в Мешхеде расположена на северо-востоке Ирана. Площадь провинции составляет 118 854 квадратных километра, что делает ее пятой по величине в стране. Наиболее известными достопримечательностями Хорасана-Разави являются религиозные объекты, исторические памятники, природные достопримечательности, исторические деревни и мавзолеи знаменитостей. К дворцу Солнца, ветряным мельницам в Нештифане и гробнице шейха Ахмада Джами, которые являются достопримечательностями городов Хауф, Калат-Надери и Торбате-Джам, можно добраться, отправившись на юг провинции.
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