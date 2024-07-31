Церковь Зур Зур в Маку, здание, имеющее национальную и мировую известность.

Она является одной из самых красивых достопримечательностей Маку в провинции Западный Азербайджан, которая привлекает к себе ежегодно много туристов своими историческими историями и красивыми пейзажами вокруг. Название этой церкви – Святая Мария, также известна как церковь Зур Зур. Церковь Зур Зур расположена в 12 км от церкви Кара-Келиса (по-турецки значит "чёрная церковь") или монастыря Святого Фаддея. Епископ Закаре или Захариас, управлявший Кара-Келиса (монастырь Святого Фаддея) в 1298 году нашей эры, начал строительство церкви Зур Зур. Эта церковь работала как школа религиозного, культурного и литературного образования под руководством епископа Ованеса Ерзенгаци, который был одним из известных армян в литературе и образовании. В 1988 году из-за заполнения плотины Барун, церковь Зур Зур была перенесена за 25 дней на расстояние 600 метров от плотины с помощью армян и иранских экспертов. Она имеет крестообразную форму и, как и другие армянские церкви того периода, была построена из тесаных камней разного размера. Длина церкви достигает 7/23 метров, а ширина - 5/10 метров, а высота - 12 метров. Церковь внесена в список национальных объектов Ирана и ЮНЕСКО.