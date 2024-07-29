Тринадцать инаугураций президентов Исламской Республики Иран

Инаугурация Президента Ирана проводится после церемонии утверждения его в должность Лидером с участием Председателя Верховного суда, членов Совета стражей Конституции и Председателя судебной власти. На этой церемонии, которая проходит в парламенте, избранный Президент приносит присягу в соответствии со статьей 121 Конституции, что он будет использовать все свои возможности и квалификацию для выполнения обязанностей, возложенных на него, и в конце подписывает текст присяги.