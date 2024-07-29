Встречи исполняющего обязанности Министра Иностранных Дел

Министры иностранных дел различных стран, которые прибыли в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность президента, в понедельник встретились и провели переговоры с Али Багери, исполняющим обязанности Министра Иностранных Дел.
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