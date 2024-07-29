Красивая деревня Варкане – родина Туфика Мусиванда, первого в мире изобретателя искусственного сердца

Деревня Варкане, расположенная вблизи плотины Экбатан, является одной из достопримечательностей Хамедана. Сельский туризм – это один из самых популярных видов путешествий среди туристов для того, чтобы познакомиться с традиционным или историческим контекстом и различными местными культурами. У нас в Иране есть множество туристических деревень. Варкане, расположенный в 20 км от города Хамедан, считается одним из самых популярных туристических деревень. Эта деревня является родиной профессора Тауфика Мусиванда, первого в мире изобретателя искусственного сердца. История этой деревни насчитывает более 400 лет, и в ней были обнаружены артефакты периода Сефевидов. Камень, бутовый камень, малонский камень, саман и кирпич – традиционные строительные материалы в постройках села Варкане. Среди них в постройках зданий этой деревни чаще всего используется камень. Солнечный свет, падающий на камни, и его отражение создают красивое сияние на всей поверхности деревни. Жители Варкане говорят на турецком, персидском и курдском языках. Эта деревня славится своей местной музыкой, в которую входят песни на стихи Бабы Тахера Орьяна и турецкие стихи.