Озеро Ован в Казвине – нетронутый рай, но достижимый

Озеро Ован – одно из нетронутых естественных озер Ирана, которое сияет, как прекрасный драгоценный камень, в гористой и приятной климатической зоне в Аламуте-Казвин. Близость озера Ован к Тегерану сделала это место подходящим для однодневных туров на природу и ежегодно привлекает сотни отечественных и иностранных туристов. Ован означает ванну, полную воды, и место, где собирается вода. Площадь озера составляет 70 000 кв.м, а глубина в самой глубокой части достигает примерно 6 метров. Если посмотреть с вершины окружающих гор, можно увидеть Ован, окруженный красивой растительностью. Вокруг озера растут различные виды деревьев, такие как ива, платан, тополь черный, яблоня, вишня, вишня обыкновенная, олестер, фундук и грецкий орех, а также травянистые растения, такие как астрагал, бодяк обыкновенный и лакрица. Среди растений внутри озера можно упомянуть тростник обыкновенный и роголистник погруженный. В этом озере обитают дикие животные, в том числе бурый медведь, леопард, волк, шакал, куропатка, лягушка, черепаха и ... . Здесь также обитают все виды рыб, в том числе цветная форель, карп и утка.