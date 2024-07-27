Торжественные мероприятия, посвященные операции "Мерсад"

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине операции "Мерсад" во время ирано-иракской войне, прошли в субботу утром с участием чиновников, группы командиров и народа на мемориале павших героев Мерсада в ущелье Чахарзабар в Керманшахе.

journalistشهرام مومنی نوکنده
27 июл. 2024 г., 18:29

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .