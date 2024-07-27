Торжественные мероприятия, посвященные операции "Мерсад"

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине операции "Мерсад" во время ирано-иракской войне, прошли в субботу утром с участием чиновников, группы командиров и народа на мемориале павших героев Мерсада в ущелье Чахарзабар в Керманшахе.
Похожие новости
-
Церемония тазия в деревне Сахраруд, Фаса
Крупнейшая полевая тазия в стране на тему мужества Абуль-Фазля аль-Аббаса в поддержку Имама…
-
Традиционная траурная церемония «Дасте Чуби» в Горгане
Традиционная церемония «Дасте Чуби» (деревянная палка) по имаму Хусейну прошел вечером в среду…
Ваш комментарий