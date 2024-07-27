Процедура утверждения в должности президента в Иране

Тегеран, 27 июля, ИРНА – Согласно статье 110, пункту 9 Конституции Исламской Республики Иран, после проведения выборов и избрания президента народом, Лидер Ирана, издавая указ, утверждает его в должности президента Исламской Республики Иран. Абольхасан Банисадр, мученик Мохаммад Али Раджаи, аятолла сейед Али Хаменеи, Али Акбар Хашеми Рафсанджани, сейед Мохаммад Хатами, Махмуд Ахмадинежад, Хасан Роухани и мученик сейед Эбрахим Раиси – восемь президентов Исламской Республики Иран, которые утвердились в должности указом Имама Хомейни и аятоллой Хаменеи.