Красивая пещера Ях Морад в Гачсаре

Пещера Ях Морад находится на пути Карадж-Чалус в районе Гачсар. Люди считали, что лед внутри этой пещеры имеет лечебные свойства и исполняет желания. Именно поэтому пещера получила название «Ях Морад» (Ях (лед) Морд (желание). Пещера поражает каждого любителя природы своими красивыми ледяными сталактитами и сталагмитами. Она состоит из трех больших залов, трех подземных холодильников, семи колодцев, а часть имеет четыре этажа. В устье пещеры находится большой камень, украшенный окаменелостью моллюска, относящегося к третьему геологическому периоду под названием Кардита. Основываясь на этой окаменелости, можно сказать, что пещера Ях Мурад, вероятно, образовалась под водой 50 миллионов лет назад. Пещера расположена на высоте 2500 метров над уровнем моря.