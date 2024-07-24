Ремесел Гиляна – красочная роль искусства в памяти туристов. Они очень разнообразны и красивы и являются одним из самых лучших сувениров этой провинции. Эти ремеселы демонстрируют богатую культуру и цивилизацию этой земли, существовавшую тысячи лет назад. Плетение мат, вышивка нитью, местная одежда, плетение палаток, гончарные поделки, токарная обработка дерева или столярные изделия по дереву, инкрустация по дереву, плетение куклы, ковроткачество, кальянная тыква, финансовый войлок, домашняя эмаль и джаджим - одни из самых известных ремесел Гилана.