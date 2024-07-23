Кашан - город исторических домов

Кашан - исторический город, насчитывающий более семи тысяч лет, расположенный в центральной пустыне Ирана. Этот город имеет множество исторических домов, относящихся к эпохам Каджаров и Зандие. Туристы, посещая эти дома, совершают путешествие во времени и знакомятся с жизнью людей той эпохи.

journalistشهرام مومنی نوکنده
23 июл. 2024 г., 18:15

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