Кашан - город исторических домов

Кашан - исторический город, насчитывающий более семи тысяч лет, расположенный в центральной пустыне Ирана. Этот город имеет множество исторических домов, относящихся к эпохам Каджаров и Зандие. Туристы, посещая эти дома, совершают путешествие во времени и знакомятся с жизнью людей той эпохи.
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