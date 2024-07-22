Гора Хадже в Заболе, удивительно возвышаясь на просторах Систана и в самом сердце города Хамун.

Когда речь заходит о традиционных горах Ирана, большинство людей вспоминают Альборз. Но следует упомянуть и гору Хадже. Она одна из самых важных достопримечательностей Забола, на склонах которой расположены исторические и ценные произведения искусства. Гора Хадже представляет собой базальтовую лаву, имеющую трапециевидную форму. Она является единственным природным осложнением равнины Систана с приблизительной высотой 609 метров над уровнем моря. На горе сохранился один из древних памятников парфянской династии, известный как глинный Персеполь.

journalistحسن حسین زاده
23 июл. 2024 г., 00:25

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