Гора Хадже в Заболе, удивительно возвышаясь на просторах Систана и в самом сердце города Хамун.

Когда речь заходит о традиционных горах Ирана, большинство людей вспоминают Альборз. Но следует упомянуть и гору Хадже. Она одна из самых важных достопримечательностей Забола, на склонах которой расположены исторические и ценные произведения искусства. Гора Хадже представляет собой базальтовую лаву, имеющую трапециевидную форму. Она является единственным природным осложнением равнины Систана с приблизительной высотой 609 метров над уровнем моря. На горе сохранился один из древних памятников парфянской династии, известный как глинный Персеполь.