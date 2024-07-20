Горные районы Масала – замечательный опыт стояния на облаках.

Маленький город Масал расположен на северо-западе Решта (административного центра провинции Гилян). Горные районы Масала с чистой прекрасной погодой, нетронутой туманным пространством, неописуемым покоем, высокими водопадами, бесконечными зелеными пастбищами, дают вам возможность ходить по облакам. Без сомнения, этот район - часть Рая Ирана и сюрреалистическая картина. Язык народа Масала – талышский, и большинство из них занимается животноводством и сельским хозяйством. Горный район Сучале является одной из самых известных частей Масала. Он известен красочными двухэтажными домами, предлагающими чудесный вид для просмотра и фотографирования на закате. Другой горный район – Эспи Дашт. В этом месте можно легко увидеть феномен облачного океана и посмотреть мечтательные виды, находясь на высоте выше облаков или на одной линии с ними.