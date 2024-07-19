Церемония тазия в деревне Сахраруд, Фаса

Крупнейшая полевая тазия в стране на тему мужества Абуль-Фазля аль-Аббаса в поддержку Имама Хусейна под названием «Самый храбрый из людей» состоялась в четверг в деревне Сахраруд, Фаса. Эта тазия имеет 250-летнюю историю, в ней участвуют 1200 человек в качестве актеров и персонала. Полевая тазия в деревне Сахраруд, Фаса, проводится ежегодно через два дня после Ашуры Хусейна и была внесена в список нематериального культурного наследия страны в декабре 2012 года.