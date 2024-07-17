Туры по религиозным местам в месяц Мухаррам

Первые туры по религиозным местам в месяц Мухаррам в Иране были ориентированы в основном на иностранных туристов и были проведены в провинции Йезд. Но со временем этот вид туризма распространился по всей стране, и люди с различными интересами стали активно участвовать в нем.

journalistشهرام مومنی نوکنده
17 июл. 2024 г., 20:27

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