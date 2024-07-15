Чай-меджлис имама Хусейна

Траур и поминовение в любой части Ирана имеет свои особые традиции и обычаи. Скорбящие об Абу Абдаллахе особенно привязаны к этим традициям, в том числе к обычаю приношения назри во время меджлисов поминовения. Хозяин или устроители меджлиса поминовения и траура, в зависимости от их финансовых возможностей, раздают особые назри дары среди людей.
Похожие новости
-
Собрание младенцев Хусейна в Иране
Ежегодно в первую пятницу месяца Мухаррам в память о гибели шестимесячного сына Имама Хусейна…
-
Король Иордании поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Тегеран, 9 июля, ИРНА – Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн поздравил Масуда Пезешкиана с…
Ваш комментарий