Остров Умм-Аль карам в Бушере

Остров Умм-Аль карам – родина безграничных птиц, безопасное место для выживания поколения и продолжения жизни. Когда на этот остров приходит весна, перелётные птицы прилетают с другого конца света, чтобы отложить яйца на теплом берегу острова, их цыплята вылупляются под шум вод Персидского залива, гуляют по пескам пляжа, учатся летать по его волнам, чтобы вернуться в то же далекое место, откуда пришли в конце сентября. Он расположен в Бушере и имеет площадь 79 га. На острове Умм-Аль Карам тысячи дымчатых и белощеких морских ласточек, больших и маленьких поганок, прибрежных цапель, крабоедов Салимов и маленьких Салимов демонстрируют посетителям величие природы. Звук симфонии птиц заполняет все пространство и удваивает желание увидеть их вблизи.