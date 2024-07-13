Встречи представителя МИД Ирана с российскими востоковедами и иранистами

Насер Канани, представитель Министерства иностранных дел и глава Центра общественной дипломатии и СМИ Ирана, который прибыл в Москву для участия в совещании руководителей информационных отделов и представителей стран-членов БРИКС, провел отдельные встречи с российскими востоковедами и иранистами в Институте востоковедения Российской академии наук и Центре языка и культуры Ирана в Московском государственном лингвистическом университете.