Встречи представителя МИД Ирана с российскими востоковедами и иранистами

Насер Канани, представитель Министерства иностранных дел и глава Центра общественной дипломатии и СМИ Ирана, который прибыл в Москву для участия в совещании руководителей информационных отделов и представителей стран-членов БРИКС, провел отдельные встречи с российскими востоковедами и иранистами в Институте востоковедения Российской академии наук и Центре языка и культуры Ирана в Московском государственном лингвистическом университете.
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