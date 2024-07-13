Контрольный матч национальных женских хоккейных команд Ирана

Контрольный матч национальных женских хоккейных команд - взрослых и молодежных, состоялся в пятницу вечером с целью оценки уровня готовности и возможностей игроков. Матч завершился победой взрослой команды со счетом 2:1.
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