Контрольный матч национальных женских хоккейных команд Ирана

Контрольный матч национальных женских хоккейных команд - взрослых и молодежных, состоялся в пятницу вечером с целью оценки уровня готовности и возможностей игроков. Матч завершился победой взрослой команды со счетом 2:1.

journalistشهرام مومنی نوکنده
13 июл. 2024 г., 17:21

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