Визит министров внутренних дел Ирана и Ирака на границу в Хосрави

В четверг утром министры внутренних дел Ирака Абдул-Амир Аль-Шамри и Ирана Ахмад Вахиди, посетив нулевой километр границы между двумя странами, осмотрели пункты пропуска Хосрави и Манзурия, а также оценили уровень готовности и инфраструктуру, необходимую для оказания услуг паломникам во время арбаина.
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