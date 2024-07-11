Визит министров внутренних дел Ирана и Ирака на границу в Хосрави

В четверг утром министры внутренних дел Ирака Абдул-Амир Аль-Шамри и Ирана Ахмад Вахиди, посетив нулевой километр границы между двумя странами, осмотрели пункты пропуска Хосрави и Манзурия, а также оценили уровень готовности и инфраструктуру, необходимую для оказания услуг паломникам во время арбаина.