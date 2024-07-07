Традиционная церемония "Сала" в святыне имама Резы

В первый день месяца Мухаррам, согласно ежегодному обычаю, в понедельник утром в святыне имама Резы была проведена традиционная церемония "Сала" в ознаменование начала траура по имаму Хусейну. "Сала" в переводе означает "звать", "призывать" и "объявлять". Эта церемония насчитывает более 300 лет.